Rechte Parolen auf Straße in Hof: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag bis Montag die Fahrbahn in der Straße „Mühldamm“ mit rechten Parolen beschmiert. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Farbschmierereien in Hof entdeckt

Anwohner bemerkten die verunstalteten Schriftzüge und informierten umgehend die Polizei. Die Stadtverwaltung reagierte schnell und ließ die Graffiti durch den städtischen Bauhof entfernen.

Reinigungskosten und Zeugenaufruf

Die Entfernung der Farbschmierereien verursachte Reinigungskosten in Höhe von etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.