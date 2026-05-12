Einbrecher stehlen Radsätze im Wert von 25.000 Euro aus Kulmbacher Autohaus – Kripo sucht Zeugen

KULMBACH. Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses in Kulmbach ein und stahlen mehrere Radsätze von dort abgestellten Fahrzeugen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht derzeit nach Zeugen.

Einbruch in Autohaus in Kulmbach

Die Einbrecher verschafften sich zwischen Samstagabend und Montagmorgen Zutritt, indem sie einen Metallzaun auf der Rückseite des Grundstücks in der Albert‑Ruckdeschel‑Straße durchschnitten. Auf dem Gelände hoben sie vier Fahrzeuge an, demontierten die Räder samt Felgen und entkamen mit der Beute. An einem fünften Auto lösten sie lediglich die Radschrauben, offenbar ohne die Räder mitzunehmen, möglicherweise weil sie gestört wurden. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro, zusätzlich verursachten sie etwa 15.000 Euro Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen

Angesichts ähnlicher Vorfälle hat die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen übernommen und bereits erste Spuren gesichert. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise geben kann oder in der fraglichen Zeit verdächtige Aktivitäten in der Albert‑Ruckdeschel‑Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.