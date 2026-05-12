Unbekannte Täter beschädigen Autos in Augsburger Eberlestraße
Polizei & Co

Unbekannte Täter beschädigen Autos in Augsburger Eberlestraße

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Augsburg – Am Montag, den 11. Mai 2026, kam es in der Eberlestraße im Stadtteil Pfersee zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr wurden die Windschutzscheiben der Fahrzeuge zerstört, und der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Inhalte im Überblick

Täterbeschreibung durch Zeugen

Zeugen konnten einen potenziellen Täter wie folgt beschreiben: Es handelt sich um einen Mann, der ein oranges T-Shirt trug.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um weitere Hinweise. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 wenden.

Königsbrunn |  Unfall auf der B17 mit mehreren Fahrzeugen – Nordfahrspur gesperrt
Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.05.2026
34-Jähriger in Augsburg wegen sexueller Belästigung und Ladendiebstahl verhaftet
Augsburger Polizei nimmt alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein fest
Unbekannter Täter stiehlt Geldbeutel aus Taxi in Augsburg-Oberhausen
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Kellerbrand in Freyung: Technischer Defekt evakuiert über 40 Personen Kellerbrand in Freyung: Technischer Defekt evakuiert über 40 Personen
Nächster Artikel Koalitionsausschuss berät über Entlastungen und Reformfahrplan Koalitionsausschuss berät über Entlastungen und Reformfahrplan

Folgen Sie uns

You Might also Like