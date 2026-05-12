Unbekannte Täter beschädigen Autos in Augsburger Eberlestraße

Augsburg – Am Montag, den 11. Mai 2026, kam es in der Eberlestraße im Stadtteil Pfersee zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr wurden die Windschutzscheiben der Fahrzeuge zerstört, und der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Täterbeschreibung durch Zeugen

Zeugen konnten einen potenziellen Täter wie folgt beschreiben: Es handelt sich um einen Mann, der ein oranges T-Shirt trug.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um weitere Hinweise. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 wenden.