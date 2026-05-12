GSG9-Polizist stirbt bei Schießtraining – Dobrindt erschüttert
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GSG9-Polizist stirbt bei Schießtraining – Dobrindt erschüttert

DTS Nachrichtenagentur
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Auf dem Truppenübungsplatz Putlos der Bundeswehr bei Oldenburg in Holstein ist am Montag ein Polizist der GSG9-Spezialeinheit ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich im Rahmen eines Schießtrainings ereignet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Kommissariat 1 der Lübecker Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben demnach noch am Montagabend Ermittlungen zur Klärung des Geschehens eingeleitet und mit der Sicherung und Auswertung von Spuren und Hinweisen begonnen. Erste Ermittlungserkenntnisse deuten den Behörden zufolge auf ein Unfallgeschehen hin.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) reagierte “tief erschüttert” auf den Vorfall. “Meine Gedanken und meine Gebete sind bei der Familie des verstorbenen Polizisten”, sagte der Minister.

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