Betrunkener Fahrradfahrer stürzt allein in Augsburg – 1,1 Promille festgestellt
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Betrunkener Fahrradfahrer stürzt allein in Augsburg – 1,1 Promille festgestellt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg (ots) – In Oberhausen ereignete sich am Montag, dem 11. Mai 2026, ein Unfall mit einem alkoholisierten Fahrradfahrer auf der Bürgermeister-Bunk-Straße.

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Unfall unter Alkoholeinfluss

Gegen 11:45 Uhr stürzte ein 43-jähriger Mann alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrradfahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Polizeimaßnahmen nach dem Sturz

Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutentnahme und unterband die Weiterfahrt des 43-Jährigen. Durch den Sturz erlitt der Mann leichte Verletzungen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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