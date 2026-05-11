Traktor und Holzspalter in Steinwiesen gestohlen – Traktor in Thüringen aufgefunden, Holzspalter bleibt verschwunden

STEINWIESEN, LKR. KRONACH. Am Wochenende ereignete sich ein dreister Diebstahl im Steinwiesener Ortsteil Nurn. Unbekannte Täter stahlen einen Traktor samt Holzspalter vom Sportplatz. Während der Traktor im Saale-Orla-Kreis in Thüringen wiedergefunden wurde, bleibt der Holzspalter weiterhin vermisst.

Diebstahl am Sportplatz

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag verschwand ein Traktor der Marke Dongfeng mit einem angebundenen Holzspalter vom Nurner Sportplatz. Der rote Traktor, dessen Wert auf etwa 14.000 Euro geschätzt wird, zog die Aufmerksamkeit der Polizei Schleiz auf sich, als er am Sonntag um 15 Uhr auf einer Wiese bei Wurzbach entdeckt wurde. Schnell entstand der Verdacht eines Kfz-Diebstahls, was der in Deutschland ansässige Halter bestätigte. Der Holzspalter fehlt jedoch weiterhin.

Ermittlungen der Polizei

Der verschwundene Holzspalter des 68-jährigen Eigentümers aus dem Landkreis Kronach, ein Gerät der Marke Widl im Wert von etwa 2.100 Euro, bleibt weiterhin unauffindbar. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Holzspalters geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 09561/645-0 zu melden.