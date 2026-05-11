Anstieg der Straftaten in Lindau, aber hohe Aufklärungsquote bleibt überdurchschnittlich

LINDAU. Die Kriminalitäts- und Sicherheitslage in Lindau (Bodensee) stand im Mittelpunkt des jährlichen Sicherheitsgesprächs zwischen der Stadt Lindau und dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, das am 20.04.2026 stattfand.

Details des Sicherheitsgesprächs

Mit dabei waren neben Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons und Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner auch Vertreter der lokalen Polizeiinspektionen, der Grenzpolizeiinspektion, der Kriminalpolizeistation und der Bundespolizeiinspektion in Kempten. Auch die Stadtverwaltung beteiligte sich aktiv.

Polizeipräsidentin Dr. Strößner präsentierte auf Basis der Polizeilichen Kriminalstatistik die Sicherheitslage: Die Zahl der erfassten Straftaten stieg um 4,8 % auf 1.825 Fälle. Die Rauschgiftkriminalität ging durch das Konsumcannabisgesetz zurück, während die Zahl der unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer um 83 % anstieg.

Kriminalitätsentwicklung und Aufklärungsquote

Im Bereich Wohnungseinbruchdiebstähle war ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Beim Callcenterbetrug sank der Beuteschaden von über 160.000 Euro im Jahr 2024 auf rund 10.000 Euro im Jahr 2025, was auf deutlich weniger erfolgreiche Fälle schließen lässt.

Die Aufklärungsquote ging leicht auf 71,7 % zurück, bleibt jedoch über dem bayernweiten Durchschnitt von 66 %. Es wird hervorgehoben, dass in Lindau mehr als zwei von drei Straftaten aufgeklärt werden.

Verkehrssicherheit und Fazit

Die Verkehrsunfallzahlen sanken von 913 auf 874 Unfälle, jedoch stieg die Zahl schwerverletzter Personen von 17 auf 31, während die Zahl der verletzten Pedelec-Fahrer von 53 auf 47 sank.

Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons und Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner lobten die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei, die dazu beiträgt, Lindau als sichere Stadt zu erhalten. Dr. Alfons dankte den Einsatzkräften für deren unermüdlichen Einsatz: „Ich möchte mich bei allen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für ihren engagierten und unermüdlichen Einsatz bedanken. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass wir uns hier in Lindau weiterhin sicher fühlen können. Eines dürfen wir dabei nicht vergessen: Tag für Tag sind Sie bereit, ihre eigene Gesundheit zum Schutz von uns Bürgerinnen und Bürgern aufs Spiel zu setzen. Das ist etwas, das man von keinem anderen Menschen erwarten kann. Für Sie ist es eine Selbstverständlichkeit. Herzlichen Dank!“