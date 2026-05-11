25-Jähriger in Vogtareuth tot aufgefunden – Kriminalpolizei sieht keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Am Mittwochmorgen, den 6. Mai 2026, kam es in Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, zu einem tragischen Vorfall. Ein 25-jähriger Mann wurde schwer verletzt in der Nähe seiner Wohnadresse aufgefunden und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim leitet die Ermittlungen, wobei noch keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vorliegen.

Ermittlungen und Spurensicherung laufen auf Hochtouren

Zuvor entdeckte die Polizei den schwer verletzten Mann gegen 3.40 Uhr in der Austraße. Nach der ersten Einschätzung übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Ermittlungen vor Ort. Es wurden umgehend umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und Befragungen durchgeführt.

Großer Einsatz und Zusammenarbeit der Kräfte

Der Einsatz wurde von zahlreichen Polizeistreifen umliegender Dienststellen, Einsatzzügen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, der Bereitschaftspolizei, dem Bayerischen Landeskriminalamt, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr unterstützt. Auch der zuständige Staatsanwalt war anwesend und arbeitete eng mit der Kriminalpolizei zusammen.

Bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Bereits am selben Tag wurde der Leichnam des Mannes einer gerichtsmedizinischen Untersuchung unterzogen. Die gesicherten Spuren wurden schnellstmöglich ausgewertet. Derzeit deuten alle Erkenntnisse darauf hin, dass der Verstorbene, ein 25-jähriger Rumäne, sich möglicherweise die Verletzungen selbst zugefügt haben könnte. Trotzdem dauern die Ermittlungen weiter an.