Feuer in Pfaffing: Hoher Sachschaden, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Feuer in Pfaffing: Hoher Sachschaden, Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Donnerstagmorgen, den 7. Mai 2026, brach in einem Einfamilienhaus in der Edelweißstraße, Pfaffing im Landkreis Rosenheim, ein Feuer aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen.

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Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Gegen 2.40 Uhr gingen die ersten Meldungen über den Brand bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim ein. Beim Eintreffen der lokalen Feuerwehren brannte bereits der Dachstuhl des Hauses. Dank des schnellen und professionellen Einsatzes der Feuerwehrleute konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Alle Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig evakuiert werden, sodass es keine Verletzten gab. Die Polizeiinspektion Wasserburg führte zunächst die ersten Maßnahmen vor Ort durch. Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weiteren Ermittlungen. Diese werden nun vom Fachkommissariat 1 unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, intensiv fortgeführt. Die genaue Ursache des Brandes ist weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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