Breiter Widerstand gegen Elterngeld-Reform
Politik & Wirtschaft

Breiter Widerstand gegen Elterngeld-Reform

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
2 Minuten Lesezeit

Gegen die geplante Elterngeld-Reform der Bundesregierung zeichnet sich breiter Widerstand ab.

Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die familienpolitische Sprecherin der SPD, Jasmina Hostert, sagte dem “Handelsblatt”: “Gerade jetzt brauchen Familien Stabilität und Verlässlichkeit. Kürzungen bei Kindern und Familien lehne ich ab.” Auch die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack übte scharfe Kritik. Wer jetzt darüber nachdenke, beim Elterngeld zu kürzen, habe die Zeichen der Zeit nicht verstanden und handle dem Koalitionsversprechen zuwider, Familien in den Mittelpunkt zu stellen und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen zu stärken.

Auch Ökonomen sehen Kürzungen kritisch. “Ich sehe nach aktuellem Stand kaum wesentliche Einsparpotenziale beim Elterngeld, ohne seinen Charakter grundlegend zu verändern”, sagte Wido Geis-Thöne vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) soll in ihrem Etat 500 Millionen Euro einsparen. Um die Ausgaben zu senken, soll Prien das Elterngeld reformieren. So sieht es der Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt vor. DIW-Ökonomin Katharina Wrohlich sagte: “Angesichts sinkender Geburtenraten wären Kürzungen bei einer der zentralen familienpolitischen Leistungen das falsche Signal.” Im vergangenen Jahr kamen in Deutschland so wenige Babys zur Welt wie noch nie seit 1946.

Die Union schlägt vor, zunächst an anderer Stelle im Familienetat zu kürzen. “Statt des Elterngelds könnten auch die Projektförderungen des Familienministeriums in den Blick genommen werden”, sagte die familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Anne König. Als die frühere Familienministerin Lisa Paus (Grüne) 2023 beim Elterngeld kürzte, sorgte das für eine große öffentliche Protestwelle.

- Anzeige -
Aida erwartet 2026 stärkeres Kreuzfahrtjahr
EU einigt sich auf Konkretisierung von KI-Regeln
Dax startet positiv – Nachfrage nach Euro-Staatsanleihen
Grünen-Chef kritisiert neues Heizungsgesetz scharf
Energiepreise wie in früheren Krisen stark gestiegen
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Aida erwartet 2026 stärkeres Kreuzfahrtjahr Aida erwartet 2026 stärkeres Kreuzfahrtjahr
Nächster Artikel Einfamilienhaus in Saldenburg in Vollbrand: Eine Person tot, Ermittlungen laufen Einfamilienhaus in Saldenburg in Vollbrand: Eine Person tot, Ermittlungen laufen

Folgen Sie uns

You Might also Like