Verkehrsunfall in Zirndorf: Dacia-Fahrer verursacht Crash mit drei Fahrzeugen – Zwei Leichtverletzte und über 10.000 Euro Schaden

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Rothenburger Straße in Zirndorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Unfallhergang auf der Rothenburger Straße

Laut Angaben der Polizei fuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Dacia gegen 16:25 Uhr in Richtung Nürnberg. Auf Höhe der Oberasbacher Straße berührte sein Auto einen neben ihm fahrenden Pkw. Anschließend beschleunigte der Dacia und kollidierte daraufhin mit einem vorausfahrenden VW.

Fahrer und Schäden

Nach dem Aufprall geriet der Dacia über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg und prallte dort gegen einen Zaun. Sowohl der Dacia-Fahrer als auch der 47-jährige Fahrer des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Mögliche Unfallursache

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird vermutet, dass das Verhalten des 62-jährigen Dacia-Fahrers möglicherweise auf eine medizinische Ursache zurückzuführen ist.