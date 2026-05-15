Brand in Neusitz: Kellerfeuer in Einfamilienhaus verursacht Verletzungen und hohen Sachschaden

Am Donnerstagabend brach im Keller eines Einfamilienhauses in Neusitz (Landkreis Ansbach) ein Brand aus, dessen Ursache noch nicht geklärt ist. Eine Person wurde leicht verletzt.

Bewohner bemerkt Flammen und alarmiert Einsatzkräfte

Ein Bewohner der Zuckmantelstraße bemerkte gegen 21:45 Uhr Flammen im Keller, verließ sofort das Gebäude und setzte einen Notruf ab. Daraufhin stellte die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber vor Ort eine starke Rauchentwicklung fest.

Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft Brand

Feuerwehren aus Neusitz, Gebsattel und Rothenburg ob der Tauber löschten das Feuer, das vermutlich im Bereich der Sauna im Keller entstanden war. Ein Feuerwehrmann erlitt während der Löscharbeiten eine Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Krankommissariat ermittelt zur Brandursache

Die weiteren Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache wurden vom zuständigen Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernommen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher