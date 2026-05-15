Verkehrschaos am 30. Mai 2026: Brennerautobahn-Blockade führt zu massiven Staus in Südtirol und Südbayern
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Verkehrschaos am 30. Mai 2026: Brennerautobahn-Blockade führt zu massiven Staus in Südtirol und Südbayern

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd warnt vor erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen am Samstag, den 30. Mai 2026, aufgrund einer angekündigten Versammlung im Bereich der Brennerautobahn in Tirol. Diese Veranstaltung führt zu umfangreichen Verkehrsbeschränkungen, die auch das bayerische Straßennetz betreffen. Die Polizei rät dringend von nicht unbedingt erforderlichen Fahrten in Richtung Tirol an diesem Tag ab.

Inhalte im Überblick

Umfangreiche Sperrungen auf der Brennerautobahn

Am 30. Mai 2026 kommt es zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr zu umfangreichen Sperrungen auf der Brennerautobahn A 13 bei Matrei am Brenner. Diese Maßnahmen der österreichischen Behörden werden den grenzüberschreitenden Verkehr beeinflussen und führen zu erheblichen Verkehrssperren im gesamten Brennerkorridor.

Erhebliche Rückstaus erwartet

Bereits im Vorfeld sowie während der Sperrzeiten ist mit erheblichen Rückstaus und Verkehrsüberlastungen auf den Hauptverkehrsrouten nach Tirol zu rechnen, insbesondere auf den Autobahnen und Landstraßen im südlichen Oberbayern. Auch Ausweichstrecken, vor allem in Richtung Salzburg, werden stark überlastet sein und bieten keine verlässliche Alternative.

Reiseplanung anpassen

Angesichts dieser Situation rät die Polizei im südlichen Oberbayern, Reisen nach Tirol auf den 30. Mai 2026 zu vermeiden, wenn sie nicht zwingend notwendig sind. Verkehrsteilnehmer sollten ihre Reiseplanung entsprechend anpassen, auf nicht notwendige Fahrten verzichten oder, wenn möglich, auf einen anderen Zeitpunkt ausweichen.

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Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tirol.gv.at/buergerservice/30-mai-2026-sperre-des-brennerkorridors/

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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