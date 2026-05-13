Brand in Schönberger Doppelhaus: Hoher Sachschaden und eine Verletzte durch Rauchgas

SCHÖNBERG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Mittwochmorgen, den 13. Mai 2026, kam es zu einem Brand in einem Doppelhauskomplex. Eine Person erlitt dabei eine Rauchgasintoxikation. Der Sachschaden wird auf einen niedrigeren bis mittleren sechsstelligen Eurowert geschätzt. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Am frühen Mittwochmorgen (13. Mai 2026) ging über die Integrierte Leitstelle (ILS) Traunstein, gegen 4.30 Uhr, die Mitteilung über einen Brand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Schönberg ein. Die alarmierten Feuerwehren aus der Region sowie die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn rückten umgehend an. Zu dem Zeitpunkt stand der Dachstuhl der Doppelhaushälfte bereits in Flammen.

Bewohner in Sicherheit gebracht

Die beiden Bewohner des Hauses hatten den Brand rechtzeitig bemerkt und sich selbst nach draußen gerettet. Ein 63-jähriger Mann erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, konnte jedoch zwischenzeitlich wieder entlassen werden.

Lösch- und Ermittlungsarbeiten dauern an

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Trotz des raschen und professionellen Einschreitens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die andere Doppelhaushälfte nicht verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn getroffen. Weitere Ermittlungen am Brandort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei Traunstein. Die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn führen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen zur Brandursache fort.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.