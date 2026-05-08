Traunreut: 47-Jähriger nach Angriff auf getrennte Ehefrau in U-Haft wegen versuchten Totschlags

Am Mittwochabend, den 6. Mai 2026, ereignete sich in Traunreut im Landkreis Traunstein ein schwerwiegender Vorfall: Ein 47-jähriger Mann steht im Verdacht, seine 30-jährige getrennt lebende Ehefrau erheblich verletzt zu haben. Der Verdächtige wurde wenige Stunden nach der Tat von der Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei Traunstein hat unter der Führung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Der Beschuldigte befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Frau in Asylbewerberunterkunft verletzt

Gegen 22.00 Uhr am Mittwochabend ging ein Notruf beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd ein. Gemeldet wurde, dass in einer Asylbewerberunterkunft in Traunreut eine Frau verletzt worden sein soll. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wird der 47-Jährige verdächtigt, seine getrennt lebende Ehefrau, eine nigerianische Staatsangehörige, erheblich verletzt zu haben. Nach der Tat soll der Mann zunächst in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Fahndung und Festnahme

Die Verletzte wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Laut Angaben der Ärzte besteht aktuell keine Lebensgefahr für sie.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls leitete die Polizeiinspektion Trostberg umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, unterstützt von umliegenden Dienststellen und einem Polizeihubschrauber. Der dringend Tatverdächtige konnte schließlich in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen werden.

Ermittlungen und Untersuchungshaft

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein wurde hinzugezogen, und das Fachkommissariat 1 übernahm die Ermittlungen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Am Donnerstag, den 7. Mai 2026, wurde der 47-jährige nigerianische Beschuldigte dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Traunstein vorgeführt, um die Haftfrage zu klären. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.