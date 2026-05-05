Heranwachsender verursacht Unfälle und flüchtet: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Sonntagabend, den 3. Mai 2026, ereignete sich im Landkreis Mühldorf am Inn eine Serie von Verkehrsunfällen, die einem Heranwachsenden mit slowakischer Staatsangehörigkeit zugeschrieben werden. Der Verdächtige setzte seine Fahrt nach den Unfällen fort, ohne an den Unfallorten anzuhalten, und fuhr dabei mit teils erheblich überhöhter Geschwindigkeit.

Gefährliche Fahrmanöver sorgen für Aufsehen

Eine besonders brenzlige Situation entstand im Bereich Erharting, als der Tatverdächtige laut eigener Aussage von Zeugen mit seinem Fahrzeug auf mehrere Personen zusteuerte. Diese konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Rasante Flucht und vorläufige Festnahme

Gegen 19.30 Uhr soll der Heranwachsende auf der Staatsstraße 2550 in Fahrtrichtung Ampfing einen Unfall mit seinem schwarzen Ford Mondeo mit slowakischer Zulassung verursacht haben. Ohne anzuhalten, setzte er seine Flucht Richtung Neumarkt-St. Veit fort, wobei er unter anderem die A94 und die B299 befuhr. Mehrfache gefährliche Überholmanöver mit Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h wurden gemeldet.

Haftbefehl wegen Fluchtgefahr

Ermittlungen zufolge kam es auf einem Feldweg in Erharting zu einem weiteren Unfall; das Fahrzeug des Verdächtigen kollidierte mit dem eines Unfallgegners, welches dabei erheblich beschädigt wurde. Am Montag, den 4. Mai, erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mühldorf am Inn einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr, und der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Staatsanwaltschaft Traunstein hat zudem einen Sachverständigen mit einer unfallanalytischen Begutachtung beauftragt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, verbotenes Kraftfahrzeugrennen und weitere Straftaten. Zeugenaussagen und Hinweise aus der Bevölkerung sind für die Aufklärung des Sachverhalts essentiell. Zeugen, die am Abend des 3. Mai im Bereich der Staatsstraße 2550, BAB A94 und Bundesstraße 299 verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Informationen liefern können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/36730 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.