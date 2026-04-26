Radfahrer stirbt bei Alleinunfall nahe Dietramszell auf Staatsstraße 2073
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Radfahrer stirbt bei Alleinunfall nahe Dietramszell auf Staatsstraße 2073

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am späten Samstagnachmittag, dem 25. April 2026, ereignete sich auf der Staatsstraße 2073 bei Dietramszell im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Radfahrer aus München verunglückte dabei tödlich. Die Polizeiinspektion Geretsried untersucht nun die Umstände des Unfalls.

Radfahrer stürzt in Rechtskurve

Der Verunglückte befuhr gegen 16.45 Uhr die Strecke von Emmerkofen in Richtung Ascholding. Zuvor war er gemeinsam mit seiner Ehefrau unterwegs, die in Ascholding wartete, während er eine zusätzliche Runde bis zur Sägmühle drehte. Als der Mann nicht wie vereinbart zurückkehrte, begann seine Ehefrau mit der Suche und entdeckte nahe dem Ortsteil Sägmühle die Unfallstelle. Erste Zeugenaussagen und Ermittlungen legen nahe, dass der Radfahrer in einer Rechtskurve ins Schlingern geriet, die Kontrolle verlor und schließlich auf die Gegenfahrbahn stürzte.

Ersthelfer und Rettungskräfte im Einsatz

Ersthelfer vor Ort reagierten schnell und begannen mit Reanimationsmaßnahmen, wodurch der Mann zunächst wieder das Bewusstsein erlangte. Dennoch musste er im weiteren Verlauf erneut durch hinzueilende Rettungskräfte reanimiert werden. Trotz aller Bemühungen erlag der 60-Jährige seinen schweren Verletzungen während des Transports in ein Krankenhaus.

Unfallermittlungen eingeleitet

Die Polizeiinspektion Geretsried hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

FC Augsburg

„Ruhe in Frieden, Alex“ – Augsburg gedenkt Ex-Keeper Manninger

0
Der FC Augsburg hat vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.04.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Klassenerhalt perfekt: Dahmen sichert dem FC Augsburg ein Unentschieden gegen Frankfurt

0
Der FC Augsburg hat sich in einem umkämpften Bundesliga-Spiel...
FC Augsburg

Klassenerhalt klar machen und Chancen erhalten – Der FC Augsburg vor dem Spiel gegen Frankfurt

0
Der FC Augsburg steht nach dem überraschenden Auswärtssieg in Leverkusen dicht vor dem sicheren Klassenerhalt. Rein rechnerisch fehlt jedoch noch der letzte Schritt. Trainer Manuel Baum will diesen am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gehen und endgültige Klarheit schaffen. Zudem könnte noch größeres erreicht werden.
Vermischtes

Schüsse bei Dinner mit Trump: Verdächtiger festgenommen

0
Beim traditionellen Korrespondentendinner in Washington sind Schüsse gefallen, weshalb...