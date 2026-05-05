Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle bei Grenzkontrollen auf der A8

Schwarzbach/Bad Reichenhall – Bei Grenzkontrollen am Grenzübergang Schwarzbach auf der A8 hat die Bundespolizei am Montag (4. Mai) drei Haftbefehle erfolgreich vollstreckt. Zwei Männer wurden dabei festgenommen, einer setzte seine Reise nach Zahlung einer Geldstrafe fort.

Festnahme eines rumänischen Staatsbürgers

Ein 40-jähriger rumänischer Staatsbürger geriet als Fahrer eines Transportfahrzeugs in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung kam heraus, dass ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Hehlerei gegen ihn vorlag. Der Mann war zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, abzüglich 96 Tagen aus vorangegangener Untersuchungshaft, verurteilt worden. Die Beamten nahmen ihn vor Ort fest und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt.

Österreichischer Staatsbürger zahlt Geldstrafe

Einige Stunden später kontrollierten die Einsatzkräfte einen 50-jährigen Österreicher, der keine Ausweisdokumente vorweisen konnte. Er machte lediglich mündliche Angaben zu seiner Person. Auch nach ihm wurde gefahndet, da die Staatsanwaltschaft Flensburg zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung gegen ihn erlassen hatte. Der Mann konnte die verlangten Geldstrafen in Höhe von insgesamt 5.600 Euro begleichen und durfte seine Reise fortsetzen.