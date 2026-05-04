Jugendliche Radfahrerin verletzt 11-jährigen Jungen in Ingolstädter Bahnhofsunterführung schwer

In Ingolstadt ereignete sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Schüler schwer verletzt wurde. Eine 17-jährige Radfahrerin erfasste den Jungen im Tunnelbereich des Ingolstädter Hauptbahnhofs. Die Bundespolizei leitet Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Unfallhergang im Tunnel

Der Schüler war gegen 8 Uhr mit einem Freund auf dem Schulweg und durchquerte die Tunnelpassage am Hauptbahnhof. Die beiden Jungen veranstalteten ein Wettrennen. Gleichzeitig fuhr die 17-jährige Deutsche verbotenerweise mit dem Fahrrad durch den Tunnel. Am Ausgang des Tunnels prallte sie mit dem Schüler zusammen, der daraufhin stürzte und sich einen offenen Bruch des Schien- und Wadenbeins zuzog.

Schnelle Hilfe und rechtliche Schritte

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Jungen ins Klinikum Ingolstadt, wo noch am selben Tag eine Operation erfolgte. Die Mutter des Jungen erstattete Strafanzeige gegen die Jugendliche. Die Bundespolizei wurde erst am Donnerstag über den Vorfall informiert, als die Rektorin der Wirtschaftsschule Ingolstadt den Unfall meldete.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und mögliche Konsequenzen laufen derzeit.