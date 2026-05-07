Bundespolizei München meldet 19.541 unerlaubte Einreisen an bayerischen Grenzen seit 2024

München (ots) – Die Bundespolizeidirektion München meldet wesentliche Feststellungen zu unerlaubten Einreisen und Grenzkontrollen im Freistaat Bayern. Diese Kontrollen betreffen sowohl Land- als auch Luftgrenzen.

Unerlaubte Einreisen an Bayerns Grenzen

Zwischen 2024 und 2026 wurden insgesamt 12.569 Personen bei dem Versuch des illegalen Grenzübertritts in Bayern zurückgewiesen oder zurückgeschoben. Dies betrifft sowohl den Luft- als auch den Landweg. Unter den kontinentalen Schengenbinnengrenzen gibt es erhebliche Fänge an unerlaubten Einreisen, wobei 19.541 Fälle festgestellt wurden. Davon entfielen 15.223 Fälle auf die Grenze zu Österreich und 4.318 auf die Grenze zu Tschechien.

Eingeführte Binnengrenzkontrollen seit 2024

Seit Einführung der vorübergehenden Binnengrenzkontrollen am 16. September 2024 wurden bemerkenswerte Zahlen erfasst. Von den 12.569 zurückgewiesenen Personen kamen 11.408 aus Österreich und 1.161 aus Tschechien. 705 Personen wurden aufgrund einer bestehenden Wiedereinreisesperre gestoppt. Hinzu kommen 981 vorläufig festgenommene Schleuser, darunter 912 an der Grenze zu Österreich und 69 zu Tschechien. Die Polizei konnte auch 4.182 offene Haftbefehle vollstrecken.

Ergebnisse bis April 2026

Im Zeitraum ab dem 8. Mai 2025 konzentrierten sich die Kontrollen ausschließlich auf die Landgrenzen. Es wurden 11.168 unerlaubte Einreisen festgestellt, wovon 8.508 an der Grenze zu Österreich und 2.660 zu Tschechien verzeichnet wurden. 7.640 Personen wurden zurückgewiesen oder zurückgeschoben. Unter den Feststellungen gab es 36 Fälle involvierter vulnerabler Gruppen sowie 396 Personen mit Wiedereinreisesperren. Besondere Aufmerksamkeit erregten 569 aufgegriffene Schleuser und 222 Personen aus extremistischen Kontexten.

Diese Grenzkontrollen stehen im Kontext von Sicherheitsmaßnahmen zur Verringerung irregulärer Sekundärmigration und zur Stärkung der inneren Sicherheit.