41-Jähriger am Augsburger Hauptbahnhof mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ohne Rezept festgenommen
Bundespolizei München

41-Jähriger am Augsburger Hauptbahnhof mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ohne Rezept festgenommen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nürnberg – Ein 41-jähriger Mann aus Polen wurde am Sonntag, den 3. Mai, am Augsburger Hauptbahnhof mit einer großen Menge verschreibungspflichtiger Medikamente ohne Rezept aufgegriffen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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Polizei überprüft Personalien

Am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr führte eine Streife des Bundespolizeireviers Augsburg eine Kontrolle bei dem Mann durch. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Hannover ihn per Haftbefehl suchte. Der Grund war eine nicht bezahlte Geldstrafe wegen Erschleichens von Leistungen, die der Mann erneut nicht begleichen konnte.

Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz

Zusätzlich fanden die Beamten bei ihm dutzende Ampullen verschreibungspflichtiger Arzneimittel. Ein Rezept dafür konnte der Pole nicht vorweisen. Die aufgefundenen Mengen überschritten deutlich die erlaubte Grenze für die Einfuhr. Die Bundespolizei brachte den 41-Jährigen daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Gablingen.

Weitere Ermittlungen eingeleitet

Die sichergestellten Medikamente und der gesamte Vorgang wurden zur weiteren Prüfung an die Polizeiinspektion Augsburg übergeben. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Arzneimittel- und Anti-Doping-Gesetz ermittelt.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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