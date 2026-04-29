Grenzkontrolle in Freilassing: Kastenwagen voller Tiere ohne Einfuhrbescheinigungen aufgehalten

Freilassing – In der Nacht auf Mittwoch, den 29. April 2026, machten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Freilassing am Grenzübergang Saalbrücke eine überraschende Entdeckung. Ein 26-jähriger serbischer Staatsbürger wurde bei einer Grenzkontrolle als Fahrer eines Kastenwagens überprüft.

Ungewöhnliche Fracht entdeckt

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stießen die Beamten auf mehrere Kartons, deren Inhalt Erstaunen auslöste: Insgesamt befanden sich darin zwölf Meerschweinchen, acht Kartons mit Hummeln sowie drei Kartons mit Spinnmilben, Blattläusen, Raubmilben, Schlupfwespen und Gallmücken.

Fehlende Einfuhrdokumente

Obwohl sich die Tiere in einem ordentlichen Zustand für den Transport befanden, konnte der Fahrer nicht die erforderlichen Bescheinigungen gemäß der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung vorlegen. In Abstimmung mit dem zuständigen Veterinäramt wurden die Tiere von der Bundespolizei sichergestellt und die Meerschweinchen noch am Morgen dem Tierheim Freilassing übergeben.

Bußgeldverfahren eingeleitet

Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die ungewöhnliche Entdeckung verdeutlicht, wie wichtig Kontrollen an den Grenzen sind, um die Einhaltung von Einfuhrvorschriften sicherzustellen.