Frontalzusammenstoß auf B388: Schwerverletzter nach Überholmanöver bei Eggenfelden

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 4. Mai 2026 gegen 21:30 Uhr auf der B388 in der Nähe des Flugplatzes Zainach. Ein 21-jähriger Mann aus Eggenfelden wollte das Auto einer 58-jährigen Frau aus Gangkofen überholen, als er einen entgegenkommenden Lkw übersah.

Zusammenstoß mit Lkw

Der Pkw des jungen Mannes kollidierte frontal mit dem Lkw, der von einem 41-jährigen Polen gefahren wurde. Danach prallte das Fahrzeug des 21-Jährigen gegen das Auto der 58-Jährigen. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Leichte Verletzungen bei Insassen

Die Fahrerin aus Gangkofen und ihre 60-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer und sein 39-jähriger Kollege, der auf dem Beifahrersitz saß, blieben unverletzt.

Untersuchungen und Verkehrsbehinderungen

Zur Klärung des Unfallhergangs bestellte die Staatsanwaltschaft Landshut einen Gutachter. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die B388 musste bis 2:00 Uhr des nächsten Tages gesperrt werden, während ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz war.