Google will KI-Modell für Apple bauen

Google wird zentrale Funktionen von Apples Sprachassistent Siri auf seinen Servern betreiben. Das sagte Thomas Kurian, Chef von Google Cloud, dem “Handelsblatt”.

“Wir bauen ein Modell für Apple Intelligence, als Ableitung von Gemini”, sagte Kurian. Unter dem Namen Gemini veröffentlicht Google bislang seine eigenen Sprachmodelle. Google, so Kurian, liefere zudem die Infrastruktur, auf der die Anfragen der iPhone-Nutzer an Siri beantwortet würden. Apple hatte den Wechsel zu Google als Lieferanten für KI-Technologie bislang nur in groben Zügen kommuniziert. Die Einführung der neuen Siri-Version hatte sich um mehr als ein Jahr verzögert und wird derzeit für den Sommer erwartet.

Nach Kurians Aussage geht die Partnerschaft ungewöhnlich weit. Auch Apples besonders abgesicherter Dienst “Private Cloud Compute”, über den Anfragen mit sensiblen Nutzerdaten verarbeitet werden, soll Google-Infrastruktur nutzen können. “Wir haben gemeinsam mit Apple die Fähigkeit entwickelt, das in unserer Cloud zu hosten”, sagte Kurian. Er gab sich entsprechend selbstbewusst: “Apple hätte das Modell eines beliebigen Anbieters wählen können, aber sie haben sich für Gemini entschieden.”

Zudem plant Google den Direktverkauf seiner eigenen KI-Chips, der so genannten Tensor Processing Units (TPUs), an Großkunden wie den Hedgefonds Citadel oder das US-Energieministerium. Bislang vermietete Google seine Chips ausschließlich über die eigene Cloud-Plattform. “Wir evaluieren gerade, wie wir TPUs in fremde Rechenzentren bringen. Das wird ein relevantes Geschäft für uns”, sagte Kurian. Damit greift Google den Chip-Marktführer Nvidia direkter an als je zuvor.