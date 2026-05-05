Politico-Journalist von Fraktionsparty geworfen
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Politico-Journalist von Fraktionsparty geworfen

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Politico-Journalist Gordon Repinski ist am Montag von einer gemeinsamen Party der Unions- und SPD-Fraktion geworfen worden. Am Abend hatten Jens Spahn (CDU), Matthias Miersch (SPD) und Alexander Hoffmann (CSU) in die “Ossis Bar” ins Souterrain der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft geladen.

Gordon Repinski (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Repinski war nach eigenen Angaben ebenfalls eingeladen, und das sogar schriftlich – Journalisten waren dort aber dann offenbar doch nicht erwünscht. “Wir mögen Sie natürlich, aber heute nur für Abgeordnete”, zitiert Repinski den Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Hendrik Hoppenstedt. Jens Spahn soll beigepflichtet haben.

Was Repinski noch vor dem Rauswurf beobachten konnte: “Smalltalk in Gruppen mit einem Getränk, am Anfang tendenziell in SPD und Union getrennt. Matthias Miersch und Lina Seitzl standen zusammen. Kurz danach kam Jakob Blankenburg, es folgte Paul Ziemiak.”

Spahn wird sich am Dienstagnachmittag, wie 12 Monate nach Start der Legislaturperiode üblich, der Wiederwahl als Chef der Unionsfraktion stellen. Einen Gegenkandidaten gibt es voraussichtlich nicht.

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