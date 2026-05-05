Verkehrsministewr schließt Verlängerung des Tankrabatts nicht aus
Politik & Wirtschaft

Verkehrsministewr schließt Verlängerung des Tankrabatts nicht aus

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Min. Lesezeit

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) schließt eine Verlängerung des Tankrabatts nicht grundsätzlich aus. Das berichtet das “Redaktionsnetzwerk Deutschland”.

Tankstelle am 01.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Wir behalten die Lage im Blick und schauen, was erforderlich ist, damit das Tanken für alle bezahlbar bleibt”, sagte Schnieder dem RND. Einzelne Branchen und Verkehrsteilnehmer seien auf das Auto oder den Lkw angewiesen und bräuchten Unterstützung. “Insofern ist es ein wichtiges Signal. Der Tankrabatt ist eine richtige Entscheidung”, betonte Schnieder.

Seit dem 1. Mai hat der Bund die Steuern für einen Liter Sprit um rund 17 Cent gesenkt. Dies wurde bislang jedoch noch nicht vollständig an die Kunden weitergegeben, während die Ölpreise gleichzeitig sanken.

Politico-Journalist von Fraktionsparty geworfen
Reiseveranstalter wollen Kunden nicht für steigende Kerosinpreise zur Kasse bitten
Linke will erneut in Geheimdienst-Kontrollgremium
Kanzleramtschef Frei offen für Reichensteuer
Siemens-Chef warnt vor AfD-Regierungsbeteiligung
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
ByDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Linke will erneut in Geheimdienst-Kontrollgremium Linke will erneut in Geheimdienst-Kontrollgremium
Nächster Artikel Galerie zur konstituierenden Stadtratssitzung – Florian Freund ist der neue OB in Augsburg Galerie zur konstituierenden Stadtratssitzung – Florian Freund ist der neue OB in Augsburg

Folgen Sie uns

You Might also Like