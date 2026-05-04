63-Jährige und 77-Jähriger sterben bei Amokfahrt in Leipzig

Bei den beiden Todesopfern der Amokfahrt von Leipzig handelt es sich um eine 63-jährige Frau und einen 77-jährigen Mann. Beide seien deutsche Staatsangehörige, teilte die Polizei am Montagabend mit. Eine abschließende Aussage zur Anzahl der Verletzten könne derzeit nicht getroffen werden.

Auto fährt in Leipzig in Menschenmenge am 04.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

Am Nachmittag gegen 16:45 Uhr war ein 33-jähriger Mann mit einem Pkw in die Fußgängerzone der Leipziger Innenstadt gefahren und hatte dabei mehrere Passanten erfasst. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Mordes und versuchten Mordes. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 33-Jährige mit einem VW Taigo die Grimmaische Straße vom Augustusplatz kommend in Richtung des Marktes und darüber hinaus.

Kurz nach der Tat konnten Einsatzkräfte der Leipziger Polizei den 33-Jährigen in dem Tatfahrzeug sitzend im Bereich des Thomaskirchhofs stellen. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Dahingehend bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Die mutmaßlichen Hintergründe der Tat seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. “Nach bisherigen Erkenntnissen wird nicht von einem politischen oder religiösen Motiv des Täters ausgegangen”, hieß es von der Polizei.