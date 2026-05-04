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Polizei: 33-jähriger Deutscher fuhr in Leipzig in Menschenmenge

DTS Nachrichtenagentur
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Polizei: 33-jähriger Deutscher fuhr in Leipzig in Menschenmenge

Bei dem Tatverdächtigen, der mit einem Pkw durch eine Fußgängerzone in der Leipziger Innenstadt gefahren sein soll, handelt es sich um einen 33-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Das bestätigte die Polizei am Montagabend.

Auto fährt in Leipzig in Menschenmenge am 04.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

Der Mann sei von Einsatzkräften in seinem Fahrzeug gestellt und seine Festnahme von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden. Er befindet sich nun im polizeilichen Gewahrsam.

Nach aktuellem Stand sind bei der Tat zwei Personen ums Leben gekommen und eine aktuell nicht abschließend bezifferbare Anzahl von Personen verletzt wurden, so die Polizei. Rettungskräfte sprachen neben den beiden Todesopfern von zwei Schwerverletzten und 20 weiteren “Betroffenen”.

Derzeit wird ein Sperrkreis um das betroffene Gebiet in der Innenstadt eingerichtet. Dies betrifft jedweden Zugang zur Grimmaischen Straße vom Augustplatz bis zum Thomaskirchhof.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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