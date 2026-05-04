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Auto fährt in Leipzig in Menschenmenge

DTS Nachrichtenagentur
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Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Leipzig: Auto fährt in Leipzig in Menschenmenge. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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