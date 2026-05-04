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Auto rast in Leipzig im Menschenmenge – Tote und Verletzte

DTS Nachrichtenagentur
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Auto rast in Leipzig im Menschenmenge – Tote und Verletzte

Nachdem in der Leipziger Innenstadt ein Auto in eine Menschenmenge gerast ist, gibt es Tote und Verletzte.

Auto fährt in Leipzig in Menschenmenge am 04.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sprach am Montagabend von zwei Toten, der Fahrer sei gefasst. Nach weiteren Angaben soll es mehrere Dutzend Verletzte geben, darunter laut unbestätigter Informationen zwei Schwerverletzte.

Die Polizei bestätigte, dass die akute Gefahr vorüber sei. Laut Zeugenangaben soll ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit über die Grimmaische Straße in der Innenstadt gefahren sein.

Am Abend war der Bereit abgesperrt, zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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