Augsburg: Aggression nach Fahrschein-Kontrolle endete in Polizeieinsatz und Klinikeinweisung
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Augsburg: Aggression nach Fahrschein-Kontrolle endete in Polizeieinsatz und Klinikeinweisung

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Sonntag, den 3. Mai 2026, ereignete sich an einer Straßenbahnhaltestelle im Alten Heuweg in Lechhausen ein Vorfall, der die Polizei auf den Plan rief. Ein 23-jähriger Passagier geriet in eine Kontrolle wegen eines fehlenden Fahrscheins.

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Aggression gegen Kontrolleure

Der junge Mann, der afghanischer Staatsangehörigkeit ist, reagierte auf die Fahrscheinüberprüfung gewalttätig und griff zwei Kontrolleure körperlich an. Beide Kontrolleure erlitten leichte Verletzungen durch den Angriff. Die Polizei nahm den 23-Jährigen daraufhin fest und brachte ihn zur Dienststelle.

Polizeiliche Maßnahmen und weitere Ermittlungen

Auch auf der Wache setzte sich das aggressive Verhalten des Mannes fort, weshalb die Beamten ihn in Arrest nahmen. Aufgrund mehrfacher Versuche, sich selbst zu verletzen, wurde der Mann letztlich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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