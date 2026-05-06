E-Scooter in Augsburger Innenstadt gestohlen – Polizei ermittelt

Augsburg – Zwischen Montagabend, dem 4. Mai 2026, und Dienstagmorgen, dem 5. Mai 2026, wurde in der Herrenbachstraße ein E-Scooter gestohlen. Die Besitzerin, eine 31-jährige Frau, hatte ihr Fahrzeug verschlossen in einem Hinterhof abgestellt.

E-Scooter in Herrenbachstraße gestohlen

Am Morgen des 5. Mai stellte die Frau fest, dass ihr E-Scooter verschwunden war. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls

Die Polizei Augsburg hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Der oder die Täter sind derzeit noch unbekannt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Hinweise und ist unter der Telefonnummer 0821/323 2710 erreichbar.