Randalierende Frau greift Passanten und Polizei in Augsburger Innenstadt an
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Randalierende Frau greift Passanten und Polizei in Augsburger Innenstadt an

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – Am Dienstagabend kam es in der Karmelitengasse zu einem Vorfall, bei dem eine 27-jährige Frau mehrere Personen angriff und Sachschaden verursachte.

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Aggressives Verhalten und Sachbeschädigung

Die Frau fiel zunächst durch verbale Aggressivität gegenüber Passanten auf und beschädigte dabei einen Außenspiegel am ehemaligen JVA-Gebäude. In einem benachbarten Imbiss griff sie eine Passantin an, die dabei leicht verletzt wurde.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Als die Polizei eintraf, verhielt sich die Randaliererin aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten. Um weitere Straftaten zu verhindern, versuchte die Polizei, die Frau in Gewahrsam zu nehmen. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt einen niedrigen zweistelligen Betrag.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Widerstand und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die festgenommene Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, während die leicht verletzte Passantin syrischer Herkunft ist.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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