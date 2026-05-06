Wohnmobil in Lechhausen beschädigt: Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigung in Königsberger Straße

Augsburg (ots) – In Lechhausen kam es im Zeitraum von Donnerstag, den 30. April 2026, 12:00 Uhr bis Dienstag, den 5. Mai 2026, 11:00 Uhr zu einem Fall von Sachbeschädigung an einem Wohnmobil.

Beschädigung in der Königsberger Straße

Der Vorfall ereignete sich in der Königsberger Straße, wo die Beifahrerseite eines Wohnmobils beschädigt wurde. Der 66-jährige Nutzer des Wohnmobils entdeckte Kratzer an der betroffenen Seite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich.

Polizei sucht Hinweise

Aktuell gibt es keine Hinweise auf den Täter oder die Täter. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen einen oder mehrere unbekannte Täter aufgenommen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 2310 entgegen.