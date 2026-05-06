Familienunternehmer fürchten “Ausbluten” der Wirtschaft

Die Stiftung Familienunternehmen und Politik hat die Bundesregierung zum einjährigen Bestehen der schwarz-roten Koalition scharf kritisiert. Vorstand Rainer Kirchdörfer warnte, die deutsche Wirtschaft blute langsam und eher geräuschlos aus. Das bedrohe schon jetzt das gesamte Geschäftsmodell als eine der führenden Exportnationen der Welt, sagte er dem “Focus”.

Rainer Kirchdörfer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Stiftung vertritt mehr als 600 mittlere und große Familienunternehmen. “Unsere Familienunternehmen haben an diese Koalition sehr große Erwartungen gestellt, die bislang nicht erfüllt wurden. Das kann man nicht anders sagen”, so Kirchdörfer. Zugleich warnte er, die USA zerstörten jede Planbarkeit eines regelbasierten Welthandels. Und die europäische Führung kriege nicht einmal den selbst gemachten Bürokratie-Wahnsinn in den Griff. Die Politik der nationalen Regierung nehme er bislang nicht als Hilfe wahr.

Die deutsche Situation sei doppelt tragisch: Die Familienunternehmen wollten in Deutschland investieren und stünden zum Standort. Zugleich machten sie ihre Gewinne mittlerweile im Ausland, weil in Deutschland oft kaum mehr etwas gehe. Dass sie ihre Investitionen ins Ausland verschöben, werde ihnen dann vorgeworfen, so Kirchdörfer.

Scheitern sei für die jetzige Regierung keine Option mehr. Weniger Hoffnung habe er schon beim Bürokratieabbau. Und keinerlei positive Zeichen sehe er bei Bemühungen, dass der Staat endlich seine Ausgaben reduziere, statt “immer nur über neue Einnahmen via Steuern” nachzudenken. “Unsere beiden wichtigsten Ressourcen sind die Familienunternehmen und die jungen Köpfe, die das Morgen gestalten sollten”, sagte der Stiftungsvorsitzende. “Der Nachwuchs wie die Wirtschaft brauchen vernünftige Rahmenbedingungen. Mehr ist es eigentlich nicht.”