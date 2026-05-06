Jens Meyer wird neuer stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei Amberg

Jens Meyer übernimmt ab dem 1. Mai 2026 die Position des stellvertretenden Leiters der Kriminalpolizei Amberg von Reiner Wiedenbauer. Wiedenbauer, der das Amt erst vor wenigen Monaten antrat, wechselt dauerhaft in die Kommunalpolitik. Der 55-jährige Meyer wird zugleich Leiter des Sachbereichs Einsatz. Zuvor war er als Oberbürgermeister in Weiden i.d.OPf. tätig. Der formelle Amtswechsel erfolgt bald und wird offiziell bekanntgegeben.

Karriereweg von Jens Meyer

Jens Meyer startete seine Laufbahn im Polizeidienst im März 1988 bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Nach ersten Berufserfahrungen in Oberbayern, insbesondere in Weilheim und Ingolstadt, wechselte er 1997 zur Grenzpolizei in Waidhaus. Ein Studium für den gehobenen Dienst absolvierte Meyer zwischen 1998 und 2000 in Sulzbach-Rosenberg. Seine Führungsqualitäten stellte er zunächst in Waidhaus und anschließend in Neustadt a.d. Waldnaab unter Beweis. 2003 zog es ihn zur Kriminalpolizeiinspektion Weiden, wo er bis 2020 im Kommissariat 2 aktiv war. Von 2020 bis 2026 war er als Oberbürgermeister freigestellt.

Beruflicher Werdegang von Reiner Wiedenbauer

Reiner Wiedenbauer begann seine Polizeikarriere im März 1988 in Eichstätt. Nach Einsätzen unter anderem am Münchner Flughafen und in Nürnberg ging er 2003 zur Polizeiinspektion Amberg. Ein Studium in Sulzbach-Rosenberg ermöglichte ihm den Aufstieg und eine Rückkehr als Dienstgruppenleiter. Er bekleidete Führungspositionen in der Polizeidirektion Amberg und dem Polizeipräsidium Oberpfalz. Zwischen 2010 und 2017 war er kurzzeitig in Nabburg tätig, bevor er 2017 stellvertretender Leiter und später Leiter des Kommissariats 2 der Kriminalpolizei Amberg wurde. Seit November 2023 leitete Wiedenbauer die Polizeiinspektion Schwandorf.