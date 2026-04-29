Einbruch in Regensburger Arztpraxis: Bargeld gestohlen, Zeugen gesucht

REGENSBURG. In der Nacht von Montag, den 27. April, auf Dienstag, den 28. April, brach eine bisher unbekannte Person gewaltsam in eine Arztpraxis im Ostenviertel ein. Dabei wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Einbruch über Fensterzugang

Laut aktuellen Ermittlungen verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zur Praxis, indem er ein Fenster aufbrach. Im Inneren der Räumlichkeiten wurde ein Geldbehältnis aufgebrochen und eine geringe dreistellige Summe gestohlen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ermittlungen und Spurensicherung im Gange

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Fallbearbeitung übernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zeugen gesucht

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Aktivitäten beobachtet haben, insbesondere im Bereich der Sternbergstraße, sind aufgefordert, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Von besonderem Interesse sind auffällige Geräusche oder Beobachtungen, die helfen könnten, die Tatzeit näher einzugrenzen.

Veröffentlicht am 29. April 2026 um 15:23 Uhr