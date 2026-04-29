Unfall auf A8: Mutter und vier Kinder bei Überschlag verletzt – Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Am Dienstagabend, den 28. April 2026, ereignete sich auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München ein schwerer Unfall. Eine 39-jährige Fahrerin, die mit ihrem Auto unterwegs war, verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Unfallhergang und Verletzungen

Gegen 20:30 Uhr fuhr die Frau nach links und prallte gegen eine Betonschutzwand. Infolge des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Im Auto befanden sich auch vier Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren, die nicht angeschnallt waren. Zwei Insassen wurden schwer, drei weitere leicht verletzt und alle wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen und Folgen

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn für etwa 45 Minuten gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Die Fahrerin und ihre Kinder besitzen die irakische Staatsangehörigkeit.