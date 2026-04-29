Unfall auf A8: Mutter und vier Kinder bei Überschlag verletzt – Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfall auf A8: Mutter und vier Kinder bei Überschlag verletzt – Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagabend, den 28. April 2026, ereignete sich auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München ein schwerer Unfall. Eine 39-jährige Fahrerin, die mit ihrem Auto unterwegs war, verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Unfallhergang und Verletzungen

Gegen 20:30 Uhr fuhr die Frau nach links und prallte gegen eine Betonschutzwand. Infolge des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Im Auto befanden sich auch vier Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren, die nicht angeschnallt waren. Zwei Insassen wurden schwer, drei weitere leicht verletzt und alle wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen und Folgen

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn für etwa 45 Minuten gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Die Fahrerin und ihre Kinder besitzen die irakische Staatsangehörigkeit.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

FC Augsburg

Krankenbett statt Experteneinsatz: Ex-Augsburg-Profi Sascha Mölders notoperiert

0
Große Aufregung um Sascha Mölders: Der frühere Bundesliga-Stürmer musste...
Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Polizei & Co

Motorradfahrer bei Sturz am Mickhauser Berg schwer verletzt

0
Am Samstag, 02. Mai 2026, kam es gegen 15:45 Uhr auf der Rennstrecke am Mickhauser Berg zu einem schweren Unfall.
Polizei & Co

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

0
WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat...
Augsburger Panther

Augsburger Panther holen Lambert aus Wolfsburg

0
Die Augsburger Panther haben einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der DEL präsentiert. Jimmy Lambert wechselt von den Grizzlys Wolfsburg in die Fuggerstadt und soll ab der Spielzeit 2026/27 die Offensive der Panther verstärken.