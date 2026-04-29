Unbekannte Täter stehlen Pedelec in Augsburg-Oberhausen

Augsburg – Im Stadtteil Oberhausen wurde zwischen Freitag, dem 24. April 2026, und Dienstag, dem 28. April 2026, ein abgesperrtes Pedelec aus einem Fahrradabstellplatz in der Höchstetterstraße gestohlen. Die Täter sind bisher unbekannt.

Hoher Beuteschaden beim Diebstahl

Der entstandene Beuteschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Aufgrund des hohen Schadens wird der Fall als besonders schwerer Diebstahl eingestuft. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter aufgenommen.

Polizei bittet um Hinweise

Für die Aufklärung des Diebstahls bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.