Betonmischer-Unfall in Mitteleschenbach: Lkw kippt um, Fahrer leicht verletzt, 100.000 Euro Schaden

Am Mittwochnachmittag, dem 29. April 2026, ereignete sich in Mitteleschenbach im Landkreis Ansbach ein schwerer Unfall mit einem Betonmischer-Lkw. Der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin der Lkw umkippte. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt, doch der Sachschaden ist erheblich.

Unfallursache bislang ungeklärt

Laut Polizeibericht fuhr der 59-jährige Fahrer auf der Winkelhaider Straße, als er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über den Lkw verlor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte um. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Lkw mit acht Kubikmetern Beton beladen. Glücklicherweise trat der Beton nicht aus der Mischtrommel aus.

Umfassende Sicherheitsmaßnahmen vor Ort

Die Freiwillige Feuerwehr Mitteleschenbach sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr um und unterstützte die Bergung des umgekippten Fahrzeugs. Aufgrund des Austritts von Betriebsstoffen wurde das Wasserwirtschaftsamt Ansbach hinzugezogen, um mögliche Umweltgefährdungen zu untersuchen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Hoher Sachschaden und weitere Ermittlungen

Die Polizeiinspektion Heilsbronn hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Der vorläufig geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Der leicht verletzte Fahrer wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Erstellt durch: Oliver Trebing