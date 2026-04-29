Betonmischer-Unfall in Mitteleschenbach: Lkw kippt um, Fahrer leicht verletzt, 100.000 Euro Schaden
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Betonmischer-Unfall in Mitteleschenbach: Lkw kippt um, Fahrer leicht verletzt, 100.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochnachmittag, dem 29. April 2026, ereignete sich in Mitteleschenbach im Landkreis Ansbach ein schwerer Unfall mit einem Betonmischer-Lkw. Der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin der Lkw umkippte. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt, doch der Sachschaden ist erheblich.

Unfallursache bislang ungeklärt

Laut Polizeibericht fuhr der 59-jährige Fahrer auf der Winkelhaider Straße, als er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über den Lkw verlor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte um. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Lkw mit acht Kubikmetern Beton beladen. Glücklicherweise trat der Beton nicht aus der Mischtrommel aus.

Umfassende Sicherheitsmaßnahmen vor Ort

Die Freiwillige Feuerwehr Mitteleschenbach sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr um und unterstützte die Bergung des umgekippten Fahrzeugs. Aufgrund des Austritts von Betriebsstoffen wurde das Wasserwirtschaftsamt Ansbach hinzugezogen, um mögliche Umweltgefährdungen zu untersuchen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Hoher Sachschaden und weitere Ermittlungen

Die Polizeiinspektion Heilsbronn hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Der vorläufig geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Der leicht verletzte Fahrer wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

49-Jähriger nach bewaffneter Auseinandersetzung in Augsburg festgenommen

0
In der Augsburger Jakobervorstadt kam es am Montagabend (27.04.2026) zu einem Zwischenfall, der die Anwohner erschreckte. Ein 49-jähriger Mann geriet auf der Jakoberstraße gegen 19:15 Uhr mit zwei anderen Männern in einen heftigen Streit. Grund für die Auseinandersetzung war der Vorwurf des 49-Jährigen, dass die beiden Männer seinen Rucksack gestohlen hätten.
Polizei & Co

Auseinandersetzung in Augsburger Café: Zwei Leichtverletzte nach Angriff durch Unbekannte

0
Am Sonntag, dem 26. April 2026, kam es in einem Café in der Augsburger Steingasse zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung.
Polizei & Co

Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Unfall mit mehreren Verletzten in Augsburgs Innenstadt

0
Augsburg: Am Sonntagabend, den 26. April 2026, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt am Klinkerberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 28.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Unterallgäu

Unterallgäuer stirbt nach Schlangenbiss in Ägypten: Ermittlungen eingeleitet

0
Eine tragische Schlangenshow in der beliebten Ferienregion Hurghada, Ägypten,...