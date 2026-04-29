CDU wirbt für Kompromiss bei Steuerreform
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

CDU wirbt für Kompromiss bei Steuerreform

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Fritz Güntzler (CDU), wirbt in der Debatte um eine Reform der Einkommensteuer für mehr Offenheit für Kompromisse.

Einkommensteuer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wenn man den Tarif insgesamt glättet und Leistung wieder stärker belohnt, muss man auch offen für Kompromisse sein”, sagte Güntzler dem Nachrichtenportal “T-Online” am Mittwoch. Zuvor hatte sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) offen dafür gezeigt, die Reichensteuer etwas zu erhöhen.

“Der Bundeskanzler hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir den Tarif insgesamt neu ordnen müssen”, sagte Güntzler. Dazu gehöre für die Union an erster Stelle eine spürbare Entlastung der breiten Mitte, die in den vergangenen Jahren besonders stark belastet worden sei. “Die aktuelle Debatte zeigt vor allem eines: Wir brauchen endlich eine umfassende und schlüssige Reform des Einkommensteuertarifs – und keine isolierte Diskussion über einzelne Prozentsätze”, sagte er.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

49-Jähriger nach bewaffneter Auseinandersetzung in Augsburg festgenommen

0
In der Augsburger Jakobervorstadt kam es am Montagabend (27.04.2026) zu einem Zwischenfall, der die Anwohner erschreckte. Ein 49-jähriger Mann geriet auf der Jakoberstraße gegen 19:15 Uhr mit zwei anderen Männern in einen heftigen Streit. Grund für die Auseinandersetzung war der Vorwurf des 49-Jährigen, dass die beiden Männer seinen Rucksack gestohlen hätten.
Polizei & Co

Auseinandersetzung in Augsburger Café: Zwei Leichtverletzte nach Angriff durch Unbekannte

0
Am Sonntag, dem 26. April 2026, kam es in einem Café in der Augsburger Steingasse zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung.
Polizei & Co

Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Unfall mit mehreren Verletzten in Augsburgs Innenstadt

0
Augsburg: Am Sonntagabend, den 26. April 2026, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt am Klinkerberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 28.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Unterallgäu

Unterallgäuer stirbt nach Schlangenbiss in Ägypten: Ermittlungen eingeleitet

0
Eine tragische Schlangenshow in der beliebten Ferienregion Hurghada, Ägypten,...