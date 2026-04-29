91-Jähriger in Augsburg Opfer von Trickdiebstahl: Unbekannte Täter stehlen Goldkette

Augsburg – Am Dienstag, den 28. April 2026, ereignete sich in Pfersee ein dreister Diebstahl. Drei unbekannte Täter entwendeten die wertvolle Goldkette eines 91-jährigen Mannes.

Trickdieb am Auto: Ablenkung genügt

Gegen 16:15 Uhr hielt ein Auto neben dem Senior auf der Stadtberger Straße. Der Beifahrer sprach den 91-Jährigen aus dem Fahrzeug heraus an, wodurch dieser sich zum Auto hinunterbeugte. In diesem Moment legte der Beifahrer ihm eine falsche Goldkette um und entwendete die echte Schmuckkette. Zeitgleich versuchte eine weitere Person im Auto, den Mann abzulenken.

Schaden im vierstelligen Bereich

Der Verlust wurde dem Senior erst später bewusst, als sein Sohn ihn darauf aufmerksam machte. Der Wert der gestohlenen Goldkette beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Ermittlungen wegen Trickdiebstahls

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Trickdiebstahls eingeleitet und sucht nach den unbekannten Tätern. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.