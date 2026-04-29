91-Jähriger in Augsburg Opfer von Trickdiebstahl: Unbekannte Täter stehlen Goldkette
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

91-Jähriger in Augsburg Opfer von Trickdiebstahl: Unbekannte Täter stehlen Goldkette

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Dienstag, den 28. April 2026, ereignete sich in Pfersee ein dreister Diebstahl. Drei unbekannte Täter entwendeten die wertvolle Goldkette eines 91-jährigen Mannes.

Trickdieb am Auto: Ablenkung genügt

Gegen 16:15 Uhr hielt ein Auto neben dem Senior auf der Stadtberger Straße. Der Beifahrer sprach den 91-Jährigen aus dem Fahrzeug heraus an, wodurch dieser sich zum Auto hinunterbeugte. In diesem Moment legte der Beifahrer ihm eine falsche Goldkette um und entwendete die echte Schmuckkette. Zeitgleich versuchte eine weitere Person im Auto, den Mann abzulenken.

Schaden im vierstelligen Bereich

Der Verlust wurde dem Senior erst später bewusst, als sein Sohn ihn darauf aufmerksam machte. Der Wert der gestohlenen Goldkette beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Ermittlungen wegen Trickdiebstahls

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Trickdiebstahls eingeleitet und sucht nach den unbekannten Tätern. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

49-Jähriger nach bewaffneter Auseinandersetzung in Augsburg festgenommen

0
In der Augsburger Jakobervorstadt kam es am Montagabend (27.04.2026) zu einem Zwischenfall, der die Anwohner erschreckte. Ein 49-jähriger Mann geriet auf der Jakoberstraße gegen 19:15 Uhr mit zwei anderen Männern in einen heftigen Streit. Grund für die Auseinandersetzung war der Vorwurf des 49-Jährigen, dass die beiden Männer seinen Rucksack gestohlen hätten.
Polizei & Co

Auseinandersetzung in Augsburger Café: Zwei Leichtverletzte nach Angriff durch Unbekannte

0
Am Sonntag, dem 26. April 2026, kam es in einem Café in der Augsburger Steingasse zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung.
Polizei & Co

Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Unfall mit mehreren Verletzten in Augsburgs Innenstadt

0
Augsburg: Am Sonntagabend, den 26. April 2026, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt am Klinkerberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.
News

Polizeibericht Augsburg vom 28.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Unterallgäu

Unterallgäuer stirbt nach Schlangenbiss in Ägypten: Ermittlungen eingeleitet

0
Eine tragische Schlangenshow in der beliebten Ferienregion Hurghada, Ägypten,...