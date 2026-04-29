Unbekannte brechen in Augsburger Elektronikgeschäft ein – Sachschaden von 5.000 Euro

Augsburg – In der Nacht zum Dienstag, den 28. April 2026, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft in der Straße “Vorderes Kretzengäßchen”. Mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen.

Einbruch in den frühen Morgenstunden

Die Eindringlinge drangen gegen 02:00 Uhr in das Geschäft ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Polizei leitet Ermittlungen wegen Diebstahls ein

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen auf die Täter. Der Fall wird unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls untersucht.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden.