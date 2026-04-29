Unbekannte brechen in Augsburger Elektronikgeschäft ein – Sachschaden von 5.000 Euro
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte brechen in Augsburger Elektronikgeschäft ein – Sachschaden von 5.000 Euro

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht zum Dienstag, den 28. April 2026, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft in der Straße “Vorderes Kretzengäßchen”. Mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen.

Einbruch in den frühen Morgenstunden

Die Eindringlinge drangen gegen 02:00 Uhr in das Geschäft ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Polizei leitet Ermittlungen wegen Diebstahls ein

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen auf die Täter. Der Fall wird unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls untersucht.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

FC Augsburg

Krankenbett statt Experteneinsatz: Ex-Augsburg-Profi Sascha Mölders notoperiert

0
Große Aufregung um Sascha Mölders: Der frühere Bundesliga-Stürmer musste...
Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Polizei & Co

Motorradfahrer bei Sturz am Mickhauser Berg schwer verletzt

0
Am Samstag, 02. Mai 2026, kam es gegen 15:45 Uhr auf der Rennstrecke am Mickhauser Berg zu einem schweren Unfall.
Polizei & Co

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

0
WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat...
Augsburger Panther

Augsburger Panther holen Lambert aus Wolfsburg

0
Die Augsburger Panther haben einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der DEL präsentiert. Jimmy Lambert wechselt von den Grizzlys Wolfsburg in die Fuggerstadt und soll ab der Spielzeit 2026/27 die Offensive der Panther verstärken.