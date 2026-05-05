Regensburger Senior von falscher Polizistin um wertvolle Münzen betrogen – Kripo sucht Zeugen

Am 29. April 2026 entging ein über 80-jähriger Mann in Regensburg nur knapp einem Betrug. Gegen 17 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab und einen Unfall seiner Tochter vortäuschte. Die angebliche Polizistin forderte eine Kautionszahlung, um eine vermeintliche Haft zu verhindern.

Frau ergaunert wertvolle Münzen

Da der ältere Herr kein Bargeld im Haus hatte, listete er andere Wertgegenstände auf. Wenig später, gegen 18 Uhr, erschien eine unbekannte Frau in der Ludwig-Erhard-Straße und der Senior übergab ihr Münzen im Wert von mehreren tausend Euro.

Besondere Vorsicht und Hinweise der Polizei

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben: Sie ist zwischen 20 und 35 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, hat schwarze schulterlange Haare und trug eine Brille mit schwarzem Rahmen sowie ausgewaschene Jeans.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise zu der Abholerin oder dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche, bei der Kriminelle sich als Polizeibeamte ausgeben, um ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Folgende Hinweise sollen helfen, nicht Opfer eines solchen Betrugs zu werden: