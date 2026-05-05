Ifo-Institut: Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
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Ifo-Institut: Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter

DTS Nachrichtenagentur
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Der seit 1. Mai geltende Tankrabatt der Bundesregierung kommt nur teilweise an den Zapfsäulen an. Das zeigen nun auch aktuelle Berechnungen des Ifo-Instituts.

Tankstelle am 03.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Beim Diesel haben die Tankstellen in den ersten drei Tagen von den 17 Cent Steuersenkung je Liter durchschnittlich 4 Cent weitergegeben. Beim Superbenzin waren es durchschnittlich 12 Cent von den 17 Cent Steuersenkung”, sagte Florian Neumeier, stellvertretender Leiter des Ifo-Zentrums für Finanzwissenschaft. “Die geringe Weitergabe beim Diesel könnte damit zusammenhängen, dass Deutschland Diesel importiert. Was am Wochenende getankt wurde, unterlag vermutlich noch der vollen Steuer.”

Auch wenn die Politik kurzfristig einen günstigeren Benzinpreis an den Zapfsäulen erzielt habe, würden hiermit die falschen Anreize gesetzt, so Neumeier. Angesichts der aktuellen Verknappung des Angebots trage diese Maßnahme nicht dazu bei, weniger Diesel und Benzin zu verbrauchen. “Zudem ist der Rabatt wenig zielgenau, da Menschen mit höherem Einkommen tendenziell höhere Spritausgaben haben und daher stärker profitieren”, heißt es von den Forschern.

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