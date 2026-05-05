Unbekannte Täter beschädigen Auto in Augsburg-Oberhausen: Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots) – Im Augsburger Stadtteil Oberhausen kam es am Sonntag, den 3. Mai 2026, zwischen 17:00 und 21:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen roten BMW, der in der Gubener Straße geparkt war.

Schaden von 1.500 Euro an rotem BMW

Der Vorfall führte zu einem geschätzten Sachschaden von rund 1.500 Euro an der linken Seite des Autos. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden seitens der Polizei eingeleitet, um den verantwortlichen Täter zu identifizieren.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung und nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.