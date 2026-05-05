12-Jährige in Augsburg von Jugendgruppe mit Pfefferspray angegriffen – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co

12-Jährige in Augsburg von Jugendgruppe mit Pfefferspray angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Min. Lesezeit

Am Montagabend, den 4. Mai 2026, ereignete sich in Haunstetten, Augsburg, eine gefährliche Körperverletzung in der Albert-Schweitzer-Straße. Ein bisher unbekannter Täter sprühte einem 12-jährigen Mädchen Pfefferspray ins Gesicht, wodurch sie kurzzeitig nichts mehr sehen konnte. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon.

Contents

Gruppe von Jugendlichen beteiligt

Der Täter war in Begleitung von vier weiteren Jugendlichen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Suche nach dem Täter, der als südländisch aussehend und etwa 16 Jahre alt beschrieben wird, läuft auf Hochtouren.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Unbekannte Täter stehlen teure Fahrräder in Augsburg-Oberhausen
Arbeiter stirbt bei Stromversorgungsarbeiten auf Betriebsgelände in Gablingen
Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.05.2026
Unbekannte Fahrer verursachen Unfälle und flüchten in Augsburger Innenstadt: Polizei sucht Zeugen
Unbekannte Täter beschädigen Auto in Augsburg-Oberhausen: Polizei sucht Zeugen
Diesen Artikel teilen
ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Kriminalitätsrückgang und positive Verkehrsentwicklung im Landkreis Günzburg festgestellt Kriminalitätsrückgang und positive Verkehrsentwicklung im Landkreis Günzburg festgestellt
Nächster Artikel Wirtschaftsweiser wirft CDU falsche Problemdiagnose vor Wirtschaftsweiser wirft CDU falsche Problemdiagnose vor

Folgen Sie uns

You Might also Like