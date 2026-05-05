12-Jährige in Augsburg von Jugendgruppe mit Pfefferspray angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend, den 4. Mai 2026, ereignete sich in Haunstetten, Augsburg, eine gefährliche Körperverletzung in der Albert-Schweitzer-Straße. Ein bisher unbekannter Täter sprühte einem 12-jährigen Mädchen Pfefferspray ins Gesicht, wodurch sie kurzzeitig nichts mehr sehen konnte. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon.

Gruppe von Jugendlichen beteiligt

Der Täter war in Begleitung von vier weiteren Jugendlichen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Suche nach dem Täter, der als südländisch aussehend und etwa 16 Jahre alt beschrieben wird, läuft auf Hochtouren.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.