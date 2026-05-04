Bruderstreit in Augsburg: Messerangriff führt zu Haftbefehl wegen versuchten Totschlags
Polizei & Co

Bruderstreit in Augsburg: Messerangriff führt zu Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Min. Lesezeit

Augsburg (ots) – In der Firnhaberau in Augsburg ereignete sich am Freitagabend (01.05.2026) gegen 22.00 Uhr eine gewalttätige Auseinandersetzung mit einem Messer zwischen zwei Brüdern. Ein 30-jähriger Mann wurde dabei von seinem 28-jährigen Bruder schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Contents

Haftbefehl gegen 28-jährigen Bruder

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der jüngere Bruder am 02.05.2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 28-jährigen Mann aufgenommen. Details zum genauen Tathergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Brüder besitzen die kroatische Staatsangehörigkeit.

Tag der offenen Tür: Polizei Augsburg West lädt zum Westparkfest am 9. Mai 2026 ein
Leichenfund in Memmingen: Ist es der vermisste Teenager?
43-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei in Augsburger Innenstadt
Unbekannter Täter greift 40-Jährige in Augsburg mit Pfefferspray an und flüchtet auf Kinderfahrrad
Autoaufbruch am Nordfriedhof: Täter stehlen Handtasche aus Opel Astra
Diesen Artikel teilen
ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Neuer Oberbürgermeister Florian Freund vereidigt Neuer Oberbürgermeister Florian Freund vereidigt
Nächster Artikel Tag der offenen Tür: Polizei Augsburg West lädt zum Westparkfest am 9. Mai 2026 ein Tag der offenen Tür: Polizei Augsburg West lädt zum Westparkfest am 9. Mai 2026 ein

Folgen Sie uns

You Might also Like