Bruderstreit in Augsburg: Messerangriff führt zu Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Augsburg (ots) – In der Firnhaberau in Augsburg ereignete sich am Freitagabend (01.05.2026) gegen 22.00 Uhr eine gewalttätige Auseinandersetzung mit einem Messer zwischen zwei Brüdern. Ein 30-jähriger Mann wurde dabei von seinem 28-jährigen Bruder schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Haftbefehl gegen 28-jährigen Bruder

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der jüngere Bruder am 02.05.2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 28-jährigen Mann aufgenommen. Details zum genauen Tathergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Brüder besitzen die kroatische Staatsangehörigkeit.