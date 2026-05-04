43-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei in Augsburger Innenstadt
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43-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei in Augsburger Innenstadt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – Ein Vorfall in der Augsburger Innenstadt sorgte am Sonntagabend (03.05.2026) für Aufsehen, als ein 43-Jähriger in der Wolfzahnstraße versuchte, in wartende Autos einzusteigen. Dabei zog er auch an den Türen der Fahrzeuge.

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Polizei trifft auf aggressive Person

Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, zeigte sich der Mann aggressiv und schlug nach den Beamten. Zudem kam es zu beleidigenden Äußerungen gegenüber den Einsatzkräften. Der 43-Jährige leistete in der Folge massiven Widerstand.

Ermittlungen wegen tätlichem Angriff

Bei dem Einsatz verletzte sich der Mann und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 43-Jährigen, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, aufgenommen.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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