Auto in Stadtbergen gestohlen: Täter in Bulgarien festgenommen, Fahrzeug sichergestellt

Augsburg – Zwischen Donnerstag, dem 23. April 2026, 22.30 Uhr, und 23.30 Uhr wurde in der Pferseer Straße ein Auto gestohlen. Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, den Diebstahl begangen zu haben.

Fahrzeugdiebstahl in Stadtbergen: Details zum Tatvorgang

Der Täter konnte den grauen KIA anscheinend per Funk öffnen. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Fahndungserfolg: Gestohlenes Auto in Bulgarien sichergestellt

Das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug wurde schließlich in Bulgarien sichergestellt. Ein 37-jähriger Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wurde am Steuer des gestohlenen Autos entdeckt.

Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls

Gegen den 37-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls. Weitere Details werden derzeit von der Polizei geprüft.