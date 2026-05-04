Auto in Stadtbergen gestohlen: Täter in Bulgarien festgenommen, Fahrzeug sichergestellt
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Auto in Stadtbergen gestohlen: Täter in Bulgarien festgenommen, Fahrzeug sichergestellt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – Zwischen Donnerstag, dem 23. April 2026, 22.30 Uhr, und 23.30 Uhr wurde in der Pferseer Straße ein Auto gestohlen. Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, den Diebstahl begangen zu haben.

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Fahrzeugdiebstahl in Stadtbergen: Details zum Tatvorgang

Der Täter konnte den grauen KIA anscheinend per Funk öffnen. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Fahndungserfolg: Gestohlenes Auto in Bulgarien sichergestellt

Das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug wurde schließlich in Bulgarien sichergestellt. Ein 37-jähriger Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wurde am Steuer des gestohlenen Autos entdeckt.

Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls

Gegen den 37-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls. Weitere Details werden derzeit von der Polizei geprüft.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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